Киносеть «Чарли» - это 5 комфортабельных кинотеатров, оснащенных новейшей звуковой и проекционной аппаратурой, удобными креслами, зоной дополнительных услуг.
Общая вместимость залов киносети - свыше 3000 мест.
С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по воскресенье при коллективном посещении от 15 человек действуют специальные цены. На каждые 15 человек не более 1 сопровождающего. Подробности уточняйте в кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.