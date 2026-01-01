Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Черкесска Кинотеатры Сети кинотеатров Чарли

Сеть кинотеатров Чарли в Черкесске

О сети

Киносеть «Чарли» - это 5 комфортабельных кинотеатров, оснащенных новейшей звуковой и проекционной аппаратурой, удобными креслами, зоной дополнительных услуг.

Общая вместимость залов киносети - свыше 3000 мест. 

 

Кинотеатры
Чарли в ТРЦ «Россия»
ул. Ленина, 25, ТРЦ «Россия»
42 отзыва
Скидки в сети
Полуночники / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по воскресенье после 00:00 действуют специальные цены: 2D - 110 руб., 3D - 130 руб. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Ночь кино
Кому за... / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по воскресенье для пенсионеров на все сеансы действуют специальная цена - 120 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Культпоход / Чарли в ТРЦ «Россия»

С понедельника по воскресенье при коллективном посещении от 15 человек действуют специальные цены. На каждые 15 человек не более 1 сопровождающего. Подробности уточняйте в кассах кинотеатров. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Три богатыря и свет клином
