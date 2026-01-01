Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Черкесска Кинотеатры Выездной зал "Домбайфильм" Расписание сеансов кинотеатра «Выездной зал "Домбайфильм"»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
2.1 км
Чарли в ТРЦ «Россия» ул. Ленина, 25, ТРЦ «Россия»
5
