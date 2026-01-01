Оповещения от Киноафиши
Выездной зал "Домбайфильм"
Выездной зал "Домбайфильм"
Расписание сеансов кинотеатра «Выездной зал "Домбайфильм"»
Расписание сеансов кинотеатра «Выездной зал "Домбайфильм"»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
