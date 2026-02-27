Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Дополнительное время
Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Череповце
1 марта 2026
Расписание сеансов Дополнительное время, 1 марта 2026 в Череповце
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Комсомолец
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
13:20
от 300 ₽
Рояль-Вио
г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
13:15
от 500 ₽
Шторм
г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
11:45
от 450 ₽
