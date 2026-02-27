Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дополнительное время Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Череповце 1 марта 2026

Расписание сеансов Дополнительное время, 1 марта 2026 в Череповце

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дополнительное время»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Комсомолец г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
13:20 от 300 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
13:15 от 500 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
11:45 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше