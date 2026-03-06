Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Череповце
10 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 10 марта 2026 в Череповце
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
сб
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:20
от 380 ₽
11:00
от 380 ₽
12:20
от 420 ₽
13:05
от 420 ₽
15:10
от 480 ₽
17:15
от 480 ₽
19:20
от 520 ₽
21:25
от 520 ₽
Комсомолец
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
12:30
от 300 ₽
Рояль-Вио
г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
10:00
от 300 ₽
12:45
от 400 ₽
15:00
от 400 ₽
17:15
от 450 ₽
Шторм
г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
09:50
от 300 ₽
11:45
от 400 ₽
13:40
от 400 ₽
15:35
от 450 ₽
18:05
от 500 ₽
