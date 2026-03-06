На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал

Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»

Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес

Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта

Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту