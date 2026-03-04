Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Череповце 9 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 9 марта 2026 в Череповце

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
22:30 от 500 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
21:50 от 500 ₽
