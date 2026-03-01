Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Череповце 1 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 1 марта 2026 в Череповце

Mori Cinema г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
12:50 от 560 ₽ 20:25 от 560 ₽
Комсомолец г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
19:20 от 300 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
19:15 от 550 ₽ 21:45 от 550 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
18:40 от 550 ₽ 21:00 от 550 ₽
