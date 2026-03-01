Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда, 2026 в Череповце
1 марта 2026
1 марта 2026
Король и Шут. Навсегда, 1 марта 2026 в Череповце
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
12:50
от 560 ₽
20:25
от 560 ₽
Комсомолец
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
19:20
от 300 ₽
Рояль-Вио
г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
19:15
от 550 ₽
21:45
от 550 ₽
Шторм
г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
18:40
от 550 ₽
21:00
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
