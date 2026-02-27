Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Череповце

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Череповце

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
12:45 от 420 ₽ 15:40 от 420 ₽ 20:30 от 490 ₽
Комсомолец г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
19:20 от 300 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
19:15 от 450 ₽ 21:45 от 450 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
18:40 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
