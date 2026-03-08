Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Череповце
10 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 10 марта 2026 в Череповце
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:40
от 300 ₽
13:00
от 300 ₽
15:20
от 300 ₽
17:40
от 300 ₽
20:00
от 300 ₽
21:25
от 300 ₽
Комсомолец
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
10:20
от 300 ₽
Рояль-Вио
г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
10:20
от 300 ₽
Шторм
г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
10:00
от 270 ₽
14:00
от 270 ₽
18:05
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
