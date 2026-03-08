Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 10 марта 2026 в Череповце

Mori Cinema г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:40 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:20 от 300 ₽ 17:40 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:25 от 300 ₽
Комсомолец г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
10:20 от 300 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
10:20 от 300 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
10:00 от 270 ₽ 14:00 от 270 ₽ 18:05 от 270 ₽
