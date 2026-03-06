Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Череповце 6 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 6 марта 2026 в Череповце

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Mori Cinema г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:40 от 380 ₽ 13:00 от 480 ₽ 15:20 от 480 ₽ 17:40 от 480 ₽ 20:00 от 550 ₽
Комсомолец г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
10:20 от 300 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
08:45 от 250 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
10:00 от 300 ₽ 14:00 от 400 ₽
