Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Череповце
3 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Череповце
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:35
от 300 ₽
11:50
от 300 ₽
12:55
от 300 ₽
14:10
от 300 ₽
15:10
от 300 ₽
16:30
от 300 ₽
17:30
от 300 ₽
18:50
от 300 ₽
19:50
от 300 ₽
21:15
от 300 ₽
Комсомолец
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
13:00
от 300 ₽
Рояль-Вио
г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
12:00
от 400 ₽
14:30
от 450 ₽
Шторм
г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
12:10
от 270 ₽
14:20
от 270 ₽
16:30
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
