Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Череповце
11 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Череповце
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:15
от 430 ₽
11:20
от 430 ₽
13:25
от 470 ₽
15:30
от 530 ₽
17:35
от 530 ₽
19:40
от 570 ₽
21:45
от 570 ₽
Комсомолец
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
18:10
от 300 ₽
Рояль-Вио
г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
16:15
от 400 ₽
19:30
от 500 ₽
21:45
от 500 ₽
Шторм
г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
17:30
от 500 ₽
19:25
от 500 ₽
21:20
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Наследник
Отзывы
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
