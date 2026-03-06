Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Череповце 9 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 9 марта 2026 в Череповце

Mori Cinema г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
2D
10:15 от 480 ₽ 11:20 от 480 ₽ 13:25 от 620 ₽ 15:30 от 620 ₽ 17:35 от 620 ₽ 19:40 от 620 ₽ 21:45 от 620 ₽
Комсомолец г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
2D
18:20 от 300 ₽
Рояль-Вио г. Череповец, ул. Милютина, 7
2D
16:15 от 550 ₽ 19:30 от 550 ₽ 21:45 от 550 ₽
Шторм г. Череповец, ул. Беляева, 69
2D
17:30 от 550 ₽ 19:25 от 550 ₽ 21:20 от 550 ₽
