Mori Cinema
ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
