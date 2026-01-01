Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Череповца Кинотеатры Сети кинотеатров MORI CINEMA

Сеть кинотеатров MORI CINEMA в Череповце

Череповец
О сети

История сети кинотеатров MORI CINEMA начинается с шестизального кинотеатра, открытого в 2007 году в Санкт-Петербурге и спроектированного с учетом организации максимально комфортного просмотра кинофильмов и отдыха. В дальнейшем компания при открытии новых кинотеатров в различных регионах оснащала свои проекты новейшим кинопроекционным оборудованием и современной акустической аппаратурой для полного погружения в любимое кино. Таким образом, в активе сети кинотеатров MORI CINEMA появились суперсовременные залы ATMOS.

 

На сегодняшний день, ежедневно тысячи зрителей в Москве, Мытищи, Красногорске, Пушкино, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Тольятти и Череповце приобретают билеты в кинотеатры MORI CINEMA, чтобы насладиться лучшими новинками проката в комфортных залах с системами кинотрансляции 2D, 3D и новейшими аудиосистемами Dolby Atmos.
А современный дизайн кинотеатров – создает позитивную атмосферу и хорошее настроение гостям.

Для зрителей, особенно ценящих высокую степень комфорта и качество услуг, сеть кинотеатров MORI CINEMA предоставляет VIP залы.

 

MORI CINEMA не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою сеть, используя все самые последние разработки в области премиум-просмотра контента в 2D и 3D, и расширять сеть кинотеатров, чтобы быть ближе к зрителям.

В других городах
Волгоград, Красногорск, Красноярск, Москва, Мытищи, Пушкино, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тольятти
Кинотеатры
Mori Cinema
ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
7 отзывов
Все кинотеатры
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше