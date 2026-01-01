Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Комсомолец (Череповец) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

500 метров
Рояль-Вио ул. Милютина, 7
5
3.5 км
Победа ул. Архангельская, 70
5
3.8 км
Mori Cinema ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
5
4.8 км
Шторм ул. Беляева, 69
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
