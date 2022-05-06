Оповещения от Киноафиши
Комсомолец

Комсомолец

Череповец
Адрес
г. Череповец, ул. Максима Горького, 22а
Телефон

+7 (8202) 55-61-72 / бронирование

Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Комсомолец» находится по адресу: ул. Горького, д. 22А. Здание построенно в 1957 году в архитектурном стиле «сталинский ампир», является памятником советской эпохи.

После капитального ремонта здесь расположился центр творчества и культурного досуга «Дом музыки и кино». Более 25 клубов и других творческих объединений приглашают детей, подростков и людей любого возраста интересно провести свободное время и проявить свой талант.

С мая 2016 года «Дом музыки и кино «Комсомолец» в Череповце является структурным подразделением МБУК «Городской культурно-досуговой центр «Единение». Зрительный зал, рассчитанный на 300 зрителей, оборудован современными креслами, кондиционерами. Для кинопоказов используется цифровая техника. Имеется возможность демонстрировать фильмы и в аналоговом формате. Репертуар разнообразный — голливудские и российские премьеры, арт-хаус, документальные ленты, классические фильмы.

Во втором зрительном зале (Малом) проходят концерты городских творческих коллективов, интересные встречи, фестивали, смотры самодеятельности, праздничные мероприятия.

5 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Комсомолец
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 300 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
17:15 от 300 ₽ ...
Левша
Левша
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 300 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Надежда Леман 6 мая 2022, 08:11
Хороший кинотеатр Комсомолец, хожу туда с детства, ностальгия!!😎
5 голосов
Фильмы в кинотеатре Комсомолец

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:20 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
17:15 от 300 ₽
Левша
Левша приключения 2026, Россия
2D
15:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
