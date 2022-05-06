Кинотеатр «Комсомолец» находится по адресу: ул. Горького, д. 22А. Здание построенно в 1957 году в архитектурном стиле «сталинский ампир», является памятником советской эпохи.

После капитального ремонта здесь расположился центр творчества и культурного досуга «Дом музыки и кино». Более 25 клубов и других творческих объединений приглашают детей, подростков и людей любого возраста интересно провести свободное время и проявить свой талант.

С мая 2016 года «Дом музыки и кино «Комсомолец» в Череповце является структурным подразделением МБУК «Городской культурно-досуговой центр «Единение». Зрительный зал, рассчитанный на 300 зрителей, оборудован современными креслами, кондиционерами. Для кинопоказов используется цифровая техника. Имеется возможность демонстрировать фильмы и в аналоговом формате. Репертуар разнообразный — голливудские и российские премьеры, арт-хаус, документальные ленты, классические фильмы.

Во втором зрительном зале (Малом) проходят концерты городских творческих коллективов, интересные встречи, фестивали, смотры самодеятельности, праздничные мероприятия.