Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8202) 26-78-44 Позвонить
1.3 км
Шторм ул. Беляева, 69
5
3 км
Рояль-Вио ул. Милютина, 7
5
3.5 км
Комсомолец ул. Максима Горького, 22а
5
4.8 км
Mori Cinema ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
5
