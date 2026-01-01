Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Череповца
Победа
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8202) 26-78-44
Позвонить
1.3
км
Шторм
ул. Беляева, 69
5
3
км
Рояль-Вио
ул. Милютина, 7
5
3.5
км
Комсомолец
ул. Максима Горького, 22а
5
4.8
км
Mori Cinema
ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
5
