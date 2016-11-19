Оповещения от Киноафиши
Саша Кузьмина
19 ноября 2016, 21:33
Оценка
Сегодня 19 ноября отправились в Ваш кинотеатр на просмотр фильма "Фантастические твари" в 14:40,мало того,что билеты выдали с не пропечатанными данными,и даже ручкой места не подписали,выдают в кассе и не смотрят ,что выдают...далее начался фильм,и вдруг по залу стала летать птица,предположительно галка,летала очень низко над головами,садилась на кресла и столы..на мою просьбу у проверяющей билеты повлиять на ситуацию,мне ответили,что птица залетела в вентиляцию и ничего нельзя сделать,я вернулась в зал,птица продолжала летать,моя дочь испугалась и заплакала,пришлось уйти с фильма..многие люди так же испуганно взвизгивали...и хотя нам вернули деньги за билеты,настроение от этого очень ухудшилось...зал нужно проверять перед каждым сеансом. Я считаю,что мы цивилизованные люди и птицы по залу ,где ещё и еда подаётся,не должны летать свободно.
19 ноября 2016, 21:33
0
1
Ответить
User
23 апреля 2023, 14:05
Оценка
Кинотеатр ужасный, купили билеты, а перед заходом в зал нас не пустили с бутылочкой колы, сказали со своим нельзя! Мы развернулись и ушли. Че за бред ?? Как это нельзя
23 апреля 2023, 14:05
0
0
Ответить
evgeniyplac
19 июня 2024, 11:23
Оценка
Отличный кинотеатр был раньше! Сейчас там ни чего не показывают интересного. ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ ИЗ ЗАРЕЧЬЯ В ИЮНЬ В МОРИ СИНЕМА, где идут все фильмы которые есть в прокате!
19 июня 2024, 11:23
0
0
Ответить
