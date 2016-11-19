Кинотеатр «Победа» в городе Череповце размещен по адресу Архангельская, 70.

В мультиплексе открыто два кинозала: «Большой зал» вмещает в себя 280 зрительных мест, «Малый зал» - 132 зрительных места.

Каждый кинозал оснащен новой кинопроекционной и звуковой системой DolbyDigitalSurround EX. Благодаря цифровому оборудованию, зрители имеют возможность посмотреть фильмы в 3D формате.

Помимо показа кино в мультиплексе есть следующие развлечения: ресторан с банкетным залом, кино-кафе, спорт-бар и ночной клуб. В ресторане предлагают европейскую кухню, он способен вместить себя 50 человек. В холле кинотеатра находятся мягкие сидения для отдыха и кино-бар. Чтобы ожидание киносеанса прошло незаметно, здесь установлены плазменные телевизоры и работает бесплатная раздача WI-FI.