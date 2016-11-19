Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Череповца Кинотеатры Победа

Победа

Череповец
Адрес
г. Череповец, ул. Архангельская, 70
Телефон

+7 (8202) 26-78-44 / касса

+7 (8202) 26-54-55 / коллективные заявки

+7 (8202) 26-69-29 / автоинформатор

О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» в городе Череповце размещен по адресу Архангельская, 70.

В мультиплексе открыто два кинозала: «Большой зал» вмещает в себя 280 зрительных мест, «Малый зал» - 132 зрительных места.

Каждый кинозал оснащен новой кинопроекционной и звуковой системой DolbyDigitalSurround EX. Благодаря цифровому оборудованию, зрители имеют возможность посмотреть фильмы в 3D формате.

Помимо показа кино в мультиплексе есть следующие развлечения: ресторан с банкетным залом, кино-кафе, спорт-бар и ночной клуб. В ресторане предлагают европейскую кухню, он способен вместить себя 50 человек. В холле кинотеатра находятся мягкие сидения для отдыха и кино-бар. Чтобы ожидание киносеанса прошло незаметно, здесь установлены плазменные телевизоры и работает бесплатная раздача WI-FI.

Бар
Кафе
6.8 Оцените
11 голосов
Отзывы о кинотеатре

Саша Кузьмина 19 ноября 2016, 21:33
Сегодня 19 ноября отправились в Ваш кинотеатр на просмотр фильма "Фантастические твари" в 14:40,мало того,что билеты выдали с не пропечатанными… Читать дальше…
evgeniyplac 19 июня 2024, 11:23
Отличный кинотеатр был раньше! Сейчас там ни чего не показывают интересного. ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ ИЗ ЗАРЕЧЬЯ В ИЮНЬ В МОРИ СИНЕМА, где идут все фильмы которые есть в прокате!
11 голосов
Скидки в кинотеатре
Владельцам карт

Владельцам карт, участвующих в партнерской программе, предоставляется скидка 5%. Подробности можно уточнить в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Коллективные посещения

Цена билетов при групповом посещении детьми (школьники) от 10 человек (1 сопровождающий бесплатно) - от 80 до 150 рублей. Подробности уточняйте по телефону или на сайте кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Победный будень

В среду все билеты на любой фильм, сеанс и любое место по 120 руб весь день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

