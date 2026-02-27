Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Череповца Кинотеатры Шторм Расписание сеансов кинотеатра «Шторм»

Расписание сеансов кинотеатра «Шторм»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:30 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:45 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 15:40 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:40 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:35 от 400 ₽ 17:25 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 12:10 от 400 ₽ 14:20 от 400 ₽ 16:30 от 450 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:30 от 450 ₽
