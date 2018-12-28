Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Череповец, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Череповца
Кинотеатры
Шторм
Отзывы о кинотеатре Шторм
Отзывы о кинотеатре Шторм
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Шторм
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
alena.alecsan.egorova
28 декабря 2018, 13:10
Ужасный персонал ! Пришла в кино , хорошо провести время , но все настроение было испорчено грубым персоналом .
28 декабря 2018, 13:10
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2019, 11:58
в ответ на сообщение
alena.alecsan.egorova от 28 декабря 2018, 13:10
Добрый день! Уточните, пожалуйста, что случилось?
9 января 2019, 11:58
0
0
Ответить
Александр Протопопов
27 февраля 2021, 14:04
В течении часа был занят телефон по заказу билетов, в Победу дозвонилмя с первого раза. По итогу всей семьёй поехали в Победу.
27 февраля 2021, 14:04
0
1
Ответить
Михаил Канин
16 мая 2024, 23:09
Оценка
Отвратительный кинозал , диваны .... Стоп ,диванами ваще не назовёшь , скамейки поставили близко чтоб побольше народу влезло , дешманские .Спина заболела уже на половине фильма , полки с цепочками кант на полках вырвало видно что пожалели денег на обустройство ,жадность , жадность собственников зашкаливает . Фонари на подсветке рядов слепят глаза. Ужасное место , никакого комфорта . Больше сюда не нагой!!!
🚽
16 мая 2024, 23:09
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Mori Cinema
7 комментариев
Победа
3 комментария
Комсомолец
1 комментарий
Рояль-Вио
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
🚽
Авторизация по e-mail