Отзывы о кинотеатре Шторм

Отзывы о кинотеатре Шторм

Отзывы о кинотеатре Шторм
alena.alecsan.egorova 28 декабря 2018, 13:10
Ужасный персонал ! Пришла в кино , хорошо провести время , но все настроение было испорчено грубым персоналом .
Киноафиша.инфо 9 января 2019, 11:58
Добрый день! Уточните, пожалуйста, что случилось?
Александр Протопопов 27 февраля 2021, 14:04
В течении часа был занят телефон по заказу билетов, в Победу дозвонилмя с первого раза. По итогу всей семьёй поехали в Победу.
Михаил Канин 16 мая 2024, 23:09
Отвратительный кинозал , диваны .... Стоп ,диванами ваще не назовёшь , скамейки поставили близко чтоб побольше народу влезло , дешманские .Спина заболела уже на половине фильма , полки с цепочками кант на полках вырвало видно что пожалели денег на обустройство ,жадность , жадность собственников зашкаливает . Фонари на подсветке рядов слепят глаза. Ужасное место , никакого комфорта . Больше сюда не нагой!!!
🚽
