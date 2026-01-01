Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Наследник
Глен Пауэлл берется устранить своих конкурентов в борьбе за огромное наследство
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
7.0
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Крик 7
Последняя девушка Сидни Прескотт в который раз противостоит убийце в маске
ужасы, детектив, триллер
2026, США
7.0
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
6.0
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Спасти бессмертного
Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
8.0
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Чебурашка 2
Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Продолжение приключений Адиля и Самира. На этот раз они отправляются в путешествие через Россию
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
9.0
GOAT: Мечтай по крупному
Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
7.0
Марти Великолепный
Амбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса
драма, исторический
2025, США
7.0
Посторонний
Экранизация одноименной повести Альбера Камю в исполнении Франсуа Озона
криминал, драма
2025, Франция
6.0
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026, США
7.0
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
5.0
Граница
ужасы
2025, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
0.0
Возвращение в Сайлент Хилл
Молодой человек отправляется в туманной город ужасов, чтобы спасти возлюбленную
ужасы
2026, США
4.0
Ограбление в Лос-Анджелесе
Матерый сыщик пытается выследить искусного похитителя драгоценностей
криминал, триллер, драма
2026, США
7.0
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
4.0
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
7.0
Здесь был Юра
Молодые рокеры присматривают за дядюшкой с особенностями интеллектуального развития
драма, музыка
2025, Россия
8.0
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
фантастика, приключения, боевик
1999, США
6.0
Приключение
Первая часть знаменитой "трилогии отчуждения" великого Микеланджело Антониони
мелодрама, мистика, драма
1960, Италия / Франция
7.0
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
0.0
Иллюзия обмана 3
Джесси Айзенберг и его команда иллюзионистов берутся украсть крупнейший алмаз
криминал, триллер
2025, США
6.0
