Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кинотеатры рядом

Найдите кинотеатры рядом с вами

Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.

Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Раздан
Ростовская обл., село Чалтырь, ул. 6 Линия, 1
300 метров
Феникс
ул. Малиновского, 25
10 км
Киномакс-Плаза
просп. Коммунистический, 30
12.7 км
Чарли Сокол
просп. Стачки, 25, ТРЦ «Сокол», 3 уровень
15.1 км
Кино Орбита
просп. Королева, 10/4, ТРЦ «Орбита»
15.5 км
Кинополис Парк
просп. Космонавтов, 19А/28Ж
16.1 км
Синема Стар Ростов-на-Дону
просп. М. Нагибина, 17, ТРЦ «Рио», 3 этаж
16.3 км
Чарли Вавилон
просп. Космонавтов, 2/2, ТЦ «Вавилон»
16.4 км
Горизонт Cinema&Emotion
просп. Михаила Нагибина, 32/2, корп. 2
16.6 км
Фритаун Синема
Красноармейская улица, 105
17.9 км
Большой
ул. Красноармейская, 105, ТЦ «Вавилон»
17.9 км
Вокруг центр
просп. Чехова, 35/30
17.9 км
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше