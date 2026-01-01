Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Брянске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
7.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер
2025, Австралия
7.0
Билеты
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
4.0
Билеты
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026, США
7.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Гигант
Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт
2025, США
7.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Улыбка. Зарождение зла
Студентки медицинского колледжа попадают в проклятую больницу
ужасы, триллер
2024, Индонезия
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Убойные каникулы
Признанная черная комедия, в которой пародируются клише хорроров
комедия, триллер
2009, Канада
7.0
Билеты
Здесь был Юра
Молодые рокеры присматривают за дядюшкой с особенностями интеллектуального развития
драма, музыка
2025, Россия
8.0
Билеты
Свист
Школьники пытаются разгадать тайну смертоносного ацтекского свистка
ужасы, триллер
2025, США
6.0
Билеты
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
