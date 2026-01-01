Оповещения от Киноафиши
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
7.0
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
4.0
Убежище
Убежище Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер 2026, США
7.0
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Уволить Жору
Уволить Жору Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Гигант
Гигант Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт 2025, США
7.0
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла Студентки медицинского колледжа попадают в проклятую больницу
ужасы, триллер 2024, Индонезия
6.0
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
6.0
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Убойные каникулы
Убойные каникулы Признанная черная комедия, в которой пародируются клише хорроров
комедия, триллер 2009, Канада
7.0
Здесь был Юра
Здесь был Юра Молодые рокеры присматривают за дядюшкой с особенностями интеллектуального развития
драма, музыка 2025, Россия
8.0
Свист
Свист Школьники пытаются разгадать тайну смертоносного ацтекского свистка
ужасы, триллер 2025, США
6.0
