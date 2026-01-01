Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Брянск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пропала собака
Расписание Пропала собака (2025) в Брянске на сегодня
Расписание Пропала собака (2025) в Брянске на сегодня
Пропала собака
Двое друзей отправляются в горы на поиски потерявшегося пса
комедия
2025 / Италия
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
Смотрели «Кавказскую пленницу» и другие хиты СССР? Тогда легко наберете в тесте 5/5: вспомните фильм по одному герою
«Не шедевр и не провал»: зрители вынесли вердикт новому детективу НТВ «Число зверя» с Паламарчуком — стоит ли смотреть все 12 серий?
Никаким «писарем в штабе» уж точно не был: секундный кадр в «Брате-2» выдает правду о том, где служил Данила Багров
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить