Фильмы
Заклятье сумерек
Расписание сеансов Заклятье сумерек, 2025 в Брянске
Расписание сеансов Заклятье сумерек, 2025 в Брянске
чт
12
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятье сумерек»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
21:55
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
