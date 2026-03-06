Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Брянске
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Бежицкий
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
14:15
от 230 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:00
от 260 ₽
13:45
от 290 ₽
19:00
от 340 ₽
Победа
г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
11:00
от 350 ₽
14:40
от 370 ₽
18:20
от 420 ₽
22:00
от 420 ₽
Салют
г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
17:55
от 390 ₽
21:10
от 410 ₽
