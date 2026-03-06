Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Брянске

Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Брянске

Бежицкий г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
14:15 от 230 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:00 от 260 ₽ 13:45 от 290 ₽ 19:00 от 340 ₽
Победа г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
11:00 от 350 ₽ 14:40 от 370 ₽ 18:20 от 420 ₽ 22:00 от 420 ₽
Салют г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
17:55 от 390 ₽ 21:10 от 410 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
