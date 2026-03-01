Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Брянске
12 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 12 марта 2026 в Брянске
Бежицкий
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
14:40
от 270 ₽
17:10
от 320 ₽
18:40
от 340 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:10
от 280 ₽
13:05
от 450 ₽
14:55
от 370 ₽
16:45
от 400 ₽
18:35
от 430 ₽
