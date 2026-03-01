Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Брянске
11 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Брянске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Бежицкий
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
13:55
от 250 ₽
16:20
от 310 ₽
18:15
от 340 ₽
20:10
от 330 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:00
от 280 ₽
12:15
от 310 ₽
12:50
от 330 ₽
14:05
от 350 ₽
14:45
от 370 ₽
16:10
от 650 ₽
16:40
от 400 ₽
18:35
от 430 ₽
20:25
от 430 ₽
Победа
г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
09:00
от 200 ₽
10:40
от 290 ₽
12:20
от 340 ₽
14:00
от 360 ₽
15:40
от 360 ₽
17:20
от 410 ₽
19:00
от 410 ₽
Салют
г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
09:10
от 260 ₽
10:50
от 290 ₽
12:30
от 310 ₽
16:15
от 360 ₽
