Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Брянске 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Брянске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бежицкий г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
13:55 от 250 ₽ 16:20 от 310 ₽ 18:15 от 340 ₽ 20:10 от 330 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:00 от 280 ₽ 12:15 от 310 ₽ 12:50 от 330 ₽ 14:05 от 350 ₽ 14:45 от 370 ₽ 16:10 от 650 ₽ 16:40 от 400 ₽ 18:35 от 430 ₽ 20:25 от 430 ₽
Победа г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
09:00 от 200 ₽ 10:40 от 290 ₽ 12:20 от 340 ₽ 14:00 от 360 ₽ 15:40 от 360 ₽ 17:20 от 410 ₽ 19:00 от 410 ₽
Салют г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
09:10 от 260 ₽ 10:50 от 290 ₽ 12:30 от 310 ₽ 16:15 от 360 ₽
