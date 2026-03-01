Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Брянске 12 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 12 марта 2026 в Брянске

Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
14:30 от 290 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
