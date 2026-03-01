Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Брянске

Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Брянске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:00 от 260 ₽ 14:15 от 500 ₽ 17:55 от 390 ₽
Победа г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
09:10 от 220 ₽ 15:15 от 350 ₽
Салют г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
11:05 от 350 ₽
