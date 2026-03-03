Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Брянске 3 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Брянске

Бежицкий г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
18:10 от 310 ₽ 20:00 от 320 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
