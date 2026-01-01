Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный

Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение

В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки

Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)

«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)

Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5

Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут

Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия

Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов

От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов