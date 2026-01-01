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Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Брянске

Расписание сеансов Наследник, 2025 в Брянске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
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Школа магических зверей. Хранители чуда
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Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
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Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
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