Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Брянск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Брянске
3 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Брянске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Бежицкий
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
13:55
от 310 ₽
16:00
от 370 ₽
18:05
от 400 ₽
20:10
от 400 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:10
от 350 ₽
12:35
от 330 ₽
14:45
от 400 ₽
16:55
от 460 ₽
17:30
от 750 ₽
19:05
от 480 ₽
19:35
от 800 ₽
Победа
г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
10:40
от 280 ₽
13:00
от 360 ₽
15:05
от 360 ₽
17:10
от 410 ₽
18:25
от 400 ₽
Салют
г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
10:00
от 290 ₽
12:05
от 310 ₽
16:00
от 360 ₽
18:05
от 390 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667