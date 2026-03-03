«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова

Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя

Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»

1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн

Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи

Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина

Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам

«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики