Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Брянске 5 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Брянске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бежицкий г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
13:55 от 310 ₽ 16:15 от 370 ₽ 18:10 от 390 ₽ 20:05 от 400 ₽ 22:15 от 390 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
11:05 от 300 ₽ 13:00 от 360 ₽ 13:35 от 480 ₽ 14:55 от 420 ₽ 16:00 от 440 ₽ 16:50 от 460 ₽ 18:45 от 490 ₽ 19:25 от 800 ₽ 20:40 от 490 ₽ 22:20 от 470 ₽
