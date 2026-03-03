Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Уволить Жору Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Брянске 3 марта 2026

Расписание сеансов Уволить Жору, 3 марта 2026 в Брянске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бежицкий г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
2D
16:25 от 280 ₽
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк» г. Брянск, ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
2D
19:40 от 360 ₽
Победа г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
2D
12:25 от 350 ₽ 16:15 от 420 ₽ 20:05 от 420 ₽
Салют г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
2D
20:45 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
