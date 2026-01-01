Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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BERLOGA CLUB
Расписание сеансов киноклуба «BERLOGA CLUB»
Расписание сеансов киноклуба «BERLOGA CLUB»
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (909) 245-50-00
Позвонить
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Проспект
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5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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