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Киноафиша Брянска Кинотеатры BERLOGA CLUB Расписание сеансов киноклуба «BERLOGA CLUB»

Расписание сеансов киноклуба «BERLOGA CLUB»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (909) 245-50-00 Позвонить
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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