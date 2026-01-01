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Фотографии киноклуба BERLOGA CLUB

Фотографии кинотеатра BERLOGA CLUB Вся информация о кинотеатре
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
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