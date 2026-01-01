Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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