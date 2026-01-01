Оповещения от Киноафиши
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:00
от 470 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
17:45
от 470 ₽
21:40
от 470 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:20
от 350 ₽
16:45
от 430 ₽
20:30
от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:35
от 430 ₽
19:15
от 450 ₽
21:25
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:30
от 320 ₽
14:20
от 450 ₽
18:10
от 470 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
10:20
от 140 ₽
Первая
драма, мелодрама
2026, Россия
2D
12:45
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:40
от 300 ₽
13:00
от 440 ₽
15:05
от 440 ₽
17:10
от 440 ₽
18:25
от 450 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
12:25
от 370 ₽
16:15
от 450 ₽
20:05
от 470 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 320 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:15
от 370 ₽
14:05
от 450 ₽
15:55
от 450 ₽
19:50
от 470 ₽
22:05
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
