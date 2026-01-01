Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:00 от 470 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:45 от 470 ₽ 21:40 от 470 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:20 от 350 ₽ 16:45 от 430 ₽ 20:30 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:35 от 430 ₽ 19:15 от 450 ₽ 21:25 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:30 от 320 ₽ 14:20 от 450 ₽ 18:10 от 470 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
10:20 от 140 ₽
Первая
Первая драма, мелодрама 2026, Россия
2D
12:45 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:40 от 300 ₽ 13:00 от 440 ₽ 15:05 от 440 ₽ 17:10 от 440 ₽ 18:25 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
12:25 от 370 ₽ 16:15 от 450 ₽ 20:05 от 470 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 320 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:15 от 370 ₽ 14:05 от 450 ₽ 15:55 от 450 ₽ 19:50 от 470 ₽ 22:05 от 450 ₽
