Победа
Кинотеатр Победа (Брянск) на карте
Бежицкий
ул. 3 Интернационала, 8, ТРЦ «Бум Сити», 5 этаж
5
4
км
Панорама в ТРЦ «Аэро Парк»
ул. Объездная, 30, ТРЦ «Аэро Парк»
5
7.8
км
Салют
Володарский р-н, ул. Пушкина д. 36
5
15.5
км
Дворец культуры (Сельцо)
пер. Мейпариани
5
32.2
км
Проспект
улица Ленина, 184 корпус 18
5
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
