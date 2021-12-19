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Отзывы о кинотеатре Победа

Отзывы о кинотеатре Победа Вся информация о кинотеатре
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Филипп Брулёв 19 декабря 2021, 20:23
а нужен QR код просто мне 13
??
19 декабря 2021, 20:23 Ответить
Тёмка Сергейчук 24 февраля 2022, 19:06
в ответ на сообщение Филипп Брулёв от 19 декабря 2021, 20:23
Оценка
О брюлик
24 февраля 2022, 19:06 Ответить
Денис Сахаров 4 января 2024, 19:30
Оценка
Ужасно не удобный зал-некуда поставить ноги.Так же считаю,что даже на детские фильмы, должно действовать возрастное ограничение,т.к. детям не интересен фильм,они мешают смотреть его другим,в то время как родителям на этих детей по фиг.
4 января 2024, 19:30 Ответить
Вика Линайви 6 июля 2024, 17:12
Оценка
Лучший
6 июля 2024, 17:12 Ответить
Вика Линайви 6 июля 2024, 17:14
Оценка
Лучший кинотеатр. Большинство залов большие и с диванчиками. С друзьями постоянно ходим в этот кинотеатр и никогда не мешали другие люди, как подростки, так и взрослые. Персонал добрый и внимательный.
6 июля 2024, 17:14 Ответить
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