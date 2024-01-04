Кинотеатр «Победа» в городе Брянск расположен по адресу Майской Стачки, 5.

Мультиплекс выполнен в неповторимом стиле «ретро», в этом главное его отличие от других киноцентров. Гостей встречают два кинозала. Они оснащены цифровой техникой, позволяющей просматривать фильмы в 3D-формате.

Запастись попкорном и закусками можно в консешн-баре, который находится в фойе. Регулярно в кинотеатре проводятся различные мероприятия, например, розыгрыши на пригласительные билеты.

Победа является прекрасным местом для корпоративного и семейного отдыха. Возле здания предусмотрена автомобильная парковка.