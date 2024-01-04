Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Брянска Кинотеатры Победа

Победа

Брянск
Адрес
г. Брянск, Бежицкий район, ул.Майской Стачки, д.5
Показать на карте
Телефон

+7 (4832) 51-51-82 / касса

Позвонить
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» в городе Брянск расположен по адресу Майской Стачки, 5.

Мультиплекс выполнен в неповторимом стиле «ретро», в этом главное его отличие от других киноцентров. Гостей встречают два кинозала. Они оснащены цифровой техникой, позволяющей просматривать фильмы в 3D-формате. 

Запастись попкорном и закусками можно в консешн-баре, который находится в фойе. Регулярно в кинотеатре проводятся различные мероприятия, например, розыгрыши на пригласительные билеты.

Победа является прекрасным местом для корпоративного и семейного отдыха. Возле здания предусмотрена автомобильная парковка.

Бар
Парковка
7.3 Оцените
24 голоса
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Победа
Богатыри
Богатыри
Сегодня 2 сеанса
11:20 от 370 ₽ 18:05 от 470 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
17:30 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽ 23:00 от 520 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 4 сеанса
10:40 от 320 ₽ 14:00 от 450 ₽ 16:55 от 450 ₽ 18:15 от 470 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 4 сеанса
16:25 от 440 ₽ 18:25 от 460 ₽ 20:25 от 450 ₽ 22:25 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Денис Сахаров 4 января 2024, 19:30
Ужасно не удобный зал-некуда поставить ноги.Так же считаю,что даже на детские фильмы, должно действовать возрастное ограничение,т.к. детям не… Читать дальше…
Вика Линайви 6 июля 2024, 17:14
Лучший кинотеатр. Большинство залов большие и с диванчиками. С друзьями постоянно ходим в этот кинотеатр и никогда не мешали другие люди, как подростки, так и взрослые. Персонал добрый и внимательный.
Отзывы Написать отзыв
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Победа

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:20 от 370 ₽ 18:05 от 470 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
17:30 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽ 23:00 от 520 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:40 от 320 ₽ 14:00 от 450 ₽ 16:55 от 450 ₽ 18:15 от 470 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше