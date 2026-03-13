Оповещения от Киноафиши
Братск, RU
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Братске
Малыш
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Чарли
г. Братск, ул. Крупской, 19
2D
22:00
от 420 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
