Наставление академика Бехтерева для российских пенсионеров: 3 признака, что ваш мозг начал угасать – как теперь его спасать?

«Квас — и точка»: шеф-повар раскрыл настоящий рецепт окрошки, и в нем нет половины привычных ингредиентов — рецептом тоже поделился

3 важных совета доктора Мясникова для пенсионеров 70+: сохранят здоровье и продлят жизнь на годы

Ко мне, Мухтар! Только выросшие в СССР угадают фильмы по котам и собакам: проверьте, насколько хорошо помните советское кино (тест)

Лютая смесь Ричи и Тарантино от создателя «Дэдпула»: боевик с оценкой 7.7 отличается от всего того, что вы видели с Питтом раньше

«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек

В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня

«Игра престолов» нервно курит в сторонке: START, Wink и Okko готовят сразу 3 необычных российских сериала — №2 жду ради Янковского

3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»

5 фильмов СССР задают летнее настроение до сих пор: сможете узнать их по кадрам в тесте?