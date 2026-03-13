Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Братске
18 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 18 марта 2026 в Братске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Романтик
г. Братск, ул. Гидростроителей, 54
2D
19:35
от 400 ₽
Чарли
г. Братск, ул. Крупской, 19
2D
14:10
от 300 ₽
17:30
от 375 ₽
Эра Синема
г. Братск, ул. Солнечная, 4а
2D
18:10
от 420 ₽
22:30
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
