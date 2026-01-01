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Скоро в прокате «История игрушек 5»
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Фильмы в прокате в Братске
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Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Робоняня
Смышленая девочка и ее друг превращают робота-надзирателя в своего друга и закатывают вечеринку
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Колония
Хоррор от создателя "Поезда в Пусан" о зомби, которые сливаются в единый организм
боевик, ужасы, триллер
2026, Южная Корея
7.0
Билеты
Очень страшное кино 6
Очередная часть знаменитой пародийной кинофраншизы
комедия, ужасы
2026, США
7.0
Билеты
Привет, медведь!
Маленькие брат и сестра оказываются вовлечены в волшебную игру. Российское фэнтези для всей семьи
семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
22 июня
23 июня
24 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
драма
исторический
комедия
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Стоимость билетов
200-500₽
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