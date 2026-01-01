Не соль и не сода: кидаю 1 ст. л. этой копеечной приправы в ведро воды и мою полы: дома чисто неделями, а в доме пахнет уютом

Уходя из дома, всегда кидаю чайный пакетик в унитаз и бед не знаю: волшебный совет от горничной с 30-летним стажем

Раньше постоянно искала коричневые яйца, пока не узнала, чем они отличаются от белых на самом деле

Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей

«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»

«Титаник», «Интерстеллар» и «Хатико», конечно, грустные, но эти 4 советских фильма заставляли рыдать белугой даже самых суровых мужчин

«Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазами»: на IMDb разнесли мульт про нашу Машу — «надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет»

В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»

Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием

«Это даже круче, чем "Том и Джерри"»: что увидели корейцы в «Ну, погоди!», чего давно не замечают россияне