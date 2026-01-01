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Фильмы в прокате в Братске

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Холоп 3
Холоп 3 Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Робоняня
Робоняня Смышленая девочка и ее друг превращают робота-надзирателя в своего друга и закатывают вечеринку
комедия, семейный 2026, Россия
0.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Зверолюция
Зверолюция Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация 2026, Испания
6.0
Билеты
Колония
Колония Хоррор от создателя "Поезда в Пусан" о зомби, которые сливаются в единый организм
боевик, ужасы, триллер 2026, Южная Корея
7.0
Билеты
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6 Очередная часть знаменитой пародийной кинофраншизы
комедия, ужасы 2026, США
7.0
Билеты
Привет, медведь!
Привет, медведь! Маленькие брат и сестра оказываются вовлечены в волшебную игру. Российское фэнтези для всей семьи
семейный 2026, Россия
0.0
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Не соль и не сода: кидаю 1 ст. л. этой копеечной приправы в ведро воды и мою полы: дома чисто неделями, а в доме пахнет уютом
Уходя из дома, всегда кидаю чайный пакетик в унитаз и бед не знаю: волшебный совет от горничной с 30-летним стажем
Раньше постоянно искала коричневые яйца, пока не узнала, чем они отличаются от белых на самом деле
Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей
«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»
«Титаник», «Интерстеллар» и «Хатико», конечно, грустные, но эти 4 советских фильма заставляли рыдать белугой даже самых суровых мужчин
«Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазами»: на IMDb разнесли мульт про нашу Машу — «надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет»
В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»
Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием
«Это даже круче, чем "Том и Джерри"»: что увидели корейцы в «Ну, погоди!», чего давно не замечают россияне
Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю
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