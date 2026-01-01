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Центр Кино: расписание сеансов и цены в Братске

Братск
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Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Курьер
Курьер
2026, США, боевик, триллер
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Щенячий патруль: Динофильм
Щенячий патруль: Динофильм
2026, Канада, приключения, анимация, боевик
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
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