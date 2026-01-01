Оповещения от Киноафиши
Чарли
ул. Крупской, 19
6.5 км
Романтик
ул. Гидростроителей, 54
21 км
Эра Синема
ул. Солнечная, 4а
23.1 км
РДК Горняк
Квартал 3, 15а
164 км
Фестиваль
мкрн. Угольщиков, 39
187 км
МКУК ДК Сибиряк
ул. Первомайская, 104
194 км
3D Кинотеатр СКЦ Кадинский
Иркутская область, пгт Куйтун, ул. Нахимова, 2
200 км
МБУ КДО
ул. Октябрьская, 3
210 км
Саяны
ул. Ленина, 14
211 км
Спутник
ул. Петина, 145
212 км
Яросама
пр. Мира, 11
216 км
ДК им. И.И. Наймушина
ул. Чайковского, 1
218 км
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
